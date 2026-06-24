ＦＲＯＮＴＥＯ <２１５８> は２４日、前日比１５円高の５８２円と反発している。ウエルスアドバイザーが２４日付リポートで、ライフサイエンスＡＩ事業が本格的な収益フェーズに入ると指摘している。



ＡＩ創薬分野における共創プロジェクトの通期ＫＰＩ（重要業績評価指標）が２５件となり、継続的な積み上げによるアップフロント型の安定収益に加え、共同創薬エコシステム事業「ＤＤＡＩＦ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｂｒｉｄｇｅ」では導出が近いパイプラインを持つバイオベンチャーが多いことから、早期のパイプライン導出による一時金やマイルストーン、ロイヤルティ収益の顕在化が期待されるとした。



ウエルスアドバイザーは、会社側が２７年３月期の売上高を横ばいと見込んでいることを踏まえ、想定株価レンジを８００−９００円（従来は１０００−１１００円）に見直したが、投資判断は「オーバーウエート」（強気）を据え置いた。決算発表後の株価の調整は行き過ぎとしている。