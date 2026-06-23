アイナ・ジ・エンドの新曲「Blue Shining Star」が、7月5日(日)夜11:15より全国フジテレビ系にて放送開始となるTVアニメ『ONE PIECE HEROINES』の主題歌に決定した。

あわせて、本楽曲が 7月1日(水)に各音楽配信サービスにて配信リリースされることも発表となった。

TVアニメ『ONE PIECE HEROINES』は、『ONE PIECE magazine』で連載された小説シリーズ『ONE PIECE novel HEROINES』を原作とし、本編では見られないヒロインたちの多面的な魅力を描いた作品。今回はその中の「episode : NAMI」がアニメ化され、ロビンが登場するなどのアニメオリジナル要素も加わったストーリーが展開される。

主題歌「Blue Shining Star」は、アイナ・ジ・エンド自身が作詞・作曲を手掛け、Ryosuke “Dr.R” Sakaiが共作および編曲を担当した。静寂な星空を髣髴とさせる悠然なイントロから始まり、急激に加速するビートに唸る重低音とが合わさったアイナ・ジ・エンドの新たな境地を切り開くナンバーに仕上がっている。心に決めた覚悟、それ故の生きづらさもあるが、困難に打ち勝ち強い思いをもって切り拓いていく意志を歌った楽曲となっている。

また、本日公開となったアニメティザー映像にて、主題歌の音源が一部解禁された。映像内では、ナミたちの新たな一面を予感させるカットとともに、耳に残る中毒性のあるサウンドが公開されており、SNSでは先行配信もスタートした。





＜AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -＞

2026年6月15日(月) [埼玉] 大宮ソニックシティ 大ホール

2026年6月21日(日) [福岡] 福岡市民ホール 大ホール

2026年6月23日(火) [名古屋] Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2026年6月25日(木) [大阪] オリックス劇場

2026年7月5日(日) [東京] NHKホール