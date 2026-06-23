北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグJ組のアルゼンチンは22日（日本時間23日）、米ダラススタジアムでオーストリアと対戦した。前節でハットトリックを決めたリオネル・メッシが、2ゴールをあげる活躍。日本のファンは中継に映ったメッシに熱視線を送る1人のサポーターに注目していた。

メッシは前半9分にまさかのPK失敗。それでも同38分にメディナのクロスをアルマダがスルーし、最後は後ろから走り込んできたメッシが左足を一閃。先制ゴールを決めた。試合終了間際にも追加点。W杯通算18得点とし、ドイツ代表ミロスラフ・クローゼ（16得点）を抜いて単独トップに立った。

スポーツチャンネル「DAZN」の中継に映り込んだのは、アルゼンチン代表のユニホームを着た高齢の女性。「100歳のメッシファン」というボードを手にして、声援を送っていた。DAZNのサッカー公式Xも「100歳のメッシのファンが、ついにメッシがワールドカップでゴールを決めるのを生で目撃した」と写真付きで伝えている。X上の日本ファンも反応した。

「100歳のメッシファンのおばあちゃんが映ってたけど、めっちゃ喜んだだろうなぁ」

「メッシ大好き100歳のおばあちゃんと赤ちゃんがかわいいかった」

「100歳のメッシファンいて感動 偉大すぎる」

「100歳でスタジアムでサッカー観戦できるのすごい」

「100歳のおばあちゃんも、メッシのプレー見てたら元気になるわ」

「わたしも100歳まで生きてその時のアトレティコの大好きな選手にあんな紙出すのを夢にしよう」

「100歳のおばあちゃん。スタジアムいるの最高」

「メッシファンの100歳おばあちゃん可愛い」

「100歳でスタジアム来て応援するとか金持ちができる最高の老後じゃねーかよ」

アルゼンチンは2-0で勝利。ベスト32進出を決めている。



（THE ANSWER編集部）