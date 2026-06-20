7月スタート『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』オフショット＆クランクインコメントが到着！

大注目のジュニア5人組アイドルグループ・ACEesの深田竜生が連続ドラマ単独初主演。メンバーの浮所飛貴（ACEes）を恋の相手に迎えて繰り広げる、7月11日（土）スタートの青春ホームドラマ・ラブコメディー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』。

本作ではすでに、物語の舞台となる“武宮家”のメンバー――田辺桃子、羽田美智子、井上肇、有楽（サモエド）に続いて、ご近所さん＆料理教室仲間を演じる濱田マリ、田口浩正、原沙知絵ら豪華共演陣が発表されているが、このたび現場から、撮影初日の光景をとらえた写真＆深田×浮所が手ごたえを語ったクランクインコメントが到着した。

【映像】予告＜30秒PR＞

記念すべき撮影初日は、物語の舞台となる武宮家のセットから収録スタート。

主人公・武宮夏輝を演じる深田竜生はスタッフから紹介されると、「よろしくお願いします！頑張ります！」と元気いっぱいにあいさつし、現場は大きな拍手に包まれた。

その後、夏輝の家庭教師となる大学生・小早川蒼汰を演じる浮所飛貴もクランクイン。

ドラマの共演は今回が初めてだが、普段から同じグループで活動している2人。お互いをよく知る2人ならでは、初日から息ぴったりの演技を見せて撮影は和やか＆超スムーズに進行した。

◆田辺桃子、羽田美智子、井上肇もクランクイン！

この日は夏輝の姉・莉緒役の田辺桃子、母・十和子役の羽田美智子、父・悟郎役の井上肇、そして愛犬・サモエドのロック（有楽）も合流し、武宮家メンバーが勢ぞろい。

家族キャストがそろったことで現場は一気ににぎやかになり、まるで本物のファミリーのような、温かく和気あいあいとした雰囲気に包まれた。

さらに、人懐っこいロックが深田や浮所に甘えるたびに「かわいすぎる！」「癒やされる！」という声があちこちで上がり、スタジオ中に笑顔があふれていた。

最高のスタートを切った『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』は、現在も快調に撮影進行中。タイトルどおり、この夏、日本中に最高に爽快な嵐をまきおこすことは間違いない。

なお、本作は今後もまだまだ新キャストの発表が続く。続報に注目だ。

◆深田竜生（武宮夏輝・役）コメント

――クランクインした感想をお聞かせください

「ついに始まったー！」と思いました。台本をいただいてから1カ月ほど空いていたのですが、あっという間に今日が来てしまいました。皆さん優しくて雰囲気が良くて楽しいです！

――武宮家のセットに入ってみていかがでしょうか

すごく広いです。中庭があって、フェイクグリーンだけでなく、本物のバジルとかズッキーニの苗とかもあるんですよ。今日から育てて大きくなったらいいなと思います。僕の家にも観葉植物がたくさんあるので、自分の家のようで居心地がいいですね。

――浮所さんとお芝居してみての感想を教えてください

浮所くんの芝居は映像作品などで見たことはあるのですが、実際に間近で見ると浮所飛貴を頑張って抑えて演じているんだなと思いました。さわやかでゆったりした雰囲気が新鮮です。普段はけっこうガヤガヤうるさいので、落ち着いた素敵な一面が見られました。

ACEesで活動しているときもたまには落ち着いた一面を見せたら、ギャップ萌えするんじゃないかと思います。

◆浮所飛貴（小早川蒼汰・役）コメント

――クランクインした感想をお聞かせください

温かい現場だなと思いました！ 以前、ドラマでご一緒させていただいたスタッフさんも多くて、懐かしい気分になりました。ちょっとでも成長した姿を見せられるようにと思いながら演じています。

――武宮家のセットに入ってみていかがでしょうか

“夏輝の家”って感じがしました。スタッフさんもおっしゃっていたのですが、深田がこの家に本当に住んでいそうな雰囲気です。居心地がよくて、撮影の合間に深田とまったり話しています。

――深田さんとお芝居してみての感想を教えてください

深田のお芝居を見て“夏輝っぽいな！”と思いました。こんなにまじまじと深田の顔を見て仕事をしたことはなかったので、鼻筋がすごくきれいなことに気づきました（笑）。