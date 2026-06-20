「このまま今の仕事を続けていいの？」「評価されているのかどうか実感がない」。そんなモヤモヤを解消する方法を、人事コンサルタント・難波猛さんの著書『ボスマネジメント』（アスコム）から一部抜粋して特別公開します。本書ではその名の通り、部下が上司と建設的に対話し、Win-Winの関係を築くための実務的スキルを紹介しています。今回は「上司に要望を聞き入れてもらうための交渉術」について解説します。

上司が動きたくなる

ストーリーをつくる

キャリア自律を目指すうえで、上司の協力は欠かせません。だからといって、「この業務は減らして違う業務を任せてほしい」「違う部署で経験を積みたい」といった自分の主張を並べるだけでは、上司は動きたくても動けません。

なぜなら部下の主張を理解できても、上司に行動を起こす動機がないからです。

現実問題として、あなたの異動希望を実現すると自部署の戦力は減少するし、あなたの役割を変えたり減らしたりするためには他メンバーの役割を変えたり増やしたりする必要があります。分かりやすくいえば、自分の主張だけでは、上司が部下のキャリアのために動くことで得られる、上司や会社のメリットが分からないということです。

キャリア自律のためのボスマネジメントを成功させるコツは、上司が部下のために動きたくなるストーリーをつくることです。

私もこれまで上司や会社と色々と交渉する中で、一貫して意識してきたのが、「会社にとってメリットのあるストーリーをつくる」という視点でした。

たとえば、管理職のポジションから外してほしいと相談したときも、単に「向いていないと考えているから」「しんどいから」と伝えても「ちゃんとやっているよ」「私もサポートするよ」と慰留されるだけです。

自分にとって「好きでできる／好きだが今はできない／嫌いだができる／嫌いでできない」業務を4象限で図表化して、「プレイヤーに専念すると、この能力や社外ネットワークを活かして貢献できる」「そのために、管理職の業務を外してほしい」「そうすれば、今までと違う手法で売上をつくるための時間が取れる」と上司へプレゼンを行いました。

組織運営の責任を担う上司が動くのは、この選択が、組織や会社にとってメリットがあると判断できたときです。

「この人の提案は、組織にもメリットがありそうだ」「任せたら、結果がついてきそうだ」。そう感じてもらえた瞬間、上司の動機ができるのです。

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