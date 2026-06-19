タータン・アーミーの愛称で知られるスコットランド代表と、そのサポーターがもたらした熱狂が、２つの都市の新たな歴史を紡いだ。 28年ぶりとなるワールドカップの舞台を戦うスコットランドは、グループＣ第１節でハイチ代表と対戦し、ジョン・マギンのゴールで１−０の勝利を収めた。同国初のグループステージ突破に向けて幸先の良いスタートを切った。 そんなタータン・アーミーのサポーターたちが今、海を越えたアメリカ・ボストンを大いに沸かせている。 スコットランドはハイチ戦に加え、２戦目（モロッコ戦）もボストン・スタジアムで戦う。その戦いの地ボストンに、スコットランドから代表チームを応援しようと大挙してサポーターが押し寄せている。 スコットランド紙『ヘラルド』によると、ボストンを訪れているサポーターの数は２万人を超えているようで、市内のあらゆるパブに出没し、店中のビールを飲み干しているという。

また、６月14日に行なわれたMLBのボストン・レッドソックス対テキサス・レンジャーズでは、「スコットランドデー」というイベントが開催。この日だけの特別なユニホームを配布するとともに、ビールが１杯無料になるキャンペーンを実施して、4000人を超えるサポーターが来場。ハイチ戦で得点を奪ったマギンのチャントを歌うなど、試合を大いに盛り上げた。 こうしたサポーターたちボストンを楽しむ姿がSNSで拡散され、話題を呼んでいた。そんな熱狂の中で発表されたのが、スコットランド・グラスゴーとボストンの姉妹都市提携のニュースだった。 提携の合意に関する署名式が18日、ボストン唯一のスコティッシュパブとしてサポーターたちが拠点にしている「ザ・ヘイブン」で行なわれた。 署名式に参加したボストンのミシェル・ウー市長は、「私たちの街に元気を与えてくれた」と感謝を表明。「タータン・アーミーのおかげで、ボストンは今大会で最高のホスト都市の１つになった」と続けた。 ボストン全体の後押しを受けるであろうタータン・アーミーは、モロッコ戦で勝利すれば、決勝トーナメント進出に大きく近づくことになる。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部【動画】野球観戦を大いに楽しむサポーターたち