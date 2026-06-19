毎日使う保存容器。じつは素材を見直すだけで、洗い物の負担を減らせることを知っていましたか？ ナチュラルクリーニング講師の本橋ひろえさんは、ガラスやほうろう製の容器を使うことで、家事がぐんとラクになったそう。今回は、その理由と取り入れ方のコツを教えてもらいました。

油汚れがスルッ。洗い物がラクになる容器の選び方とは？

保存容器を使う中で、私が最も違いを感じるのは“油汚れの落としやすさ”です。

【写真】おすすめの保存容器

カレーやミートソース、揚げ物などを保存したあと、容器がベタベタしてなかなか汚れが落ちなかった経験はありませんか？

プラスチック製の保存容器は軽くて扱いやすく、日常使いに便利なアイテムです。ただ、油分の多い料理を保存した場合は、表面に油分が残りやすかったり、使ううちについた細かな傷に汚れが入り込んだりすることも。

一方、ガラスやほうろうは表面がなめらかなため、油汚れが付着しても入り込みにくいのが特徴。スポンジで軽く洗うだけでスッキリ落ちることが多く、洗剤の使用量やゴシゴシこする手間も減らせます。

「洗い物が面倒」と感じている方ほど、保存容器の使い方を見直してみてほしいです。

カレーや炒め物…油を使う料理の保存におすすめ

もちろん、すべてを買い替える必要はありません。油を使った料理の保存だけでも、ガラスやほうろう容器に変えてみると、違いが分かりやすいと思います。

たとえばこんな料理。

・揚げ物

・炒め物

・肉料理

こうした料理は油分が多く、洗い物の負担が大きくなりがちです。

また、カレーやミートソースのように色やにおいが残りやすい料理にも、ガラスやほうろう容器が向いています。容器への色移りやにおい移りが起こりにくいため、気持ちよく使い続けられるのも魅力です。

まずは、使用頻度の高いサイズを2〜3個取り入れるだけでも、洗い物のしやすさやお手入れのラクさを実感できるはずですよ。

熱消毒もできて衛生的。長く使えるのも魅力

ガラスやほうろうの保存容器には、耐熱性という大きなメリットもあります。熱湯をかけたり、煮沸したりして熱消毒ができるため、衛生的に使い続けやすいのです。

気温や湿度が高い季節はもちろん、つくりおきをする機会が多い方にとっても安心感があります。食洗機対応のものであれば、洗浄と熱消毒によるお手入れをまとめてできるのもうれしいポイントです。

また、耐熱ガラス製品なら電子レンジやオーブンに対応しているものも多く、保存した料理をそのまま温められます。別の器に移し替える手間がなく、結果的に洗い物を減らせるのも魅力です。ほうろう容器は直火で使える商品もあり、調理から保存までひとつですませられる場合も。

「汚れを落としやすいもの選び」が家事ラクへの近道

私はナチュラルクリーニングをお伝えする中で、「汚れを落とす工夫」だけでなく、「汚れが落ちやすいものを選ぶ工夫」も大切だと考えています。

保存容器は毎日のように使うもの。だからこそ、洗いやすく、お手入れしやすい素材を選ぶことが、家事の負担を減らすことにつながります。

すべてを変える必要はありません。まずは油汚れの多い料理の保存から、ガラスやほうろうの容器を取り入れてみてはいかがでしょうか。

洗い物が少しラクになるだけでも、キッチンに立つ気持ちは変わるもの。毎日の家事を心地よく続けるための選択肢として、ぜひ試してみてください。