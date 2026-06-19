この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「2食140kcal＆60円！とろとろすぎて一瞬で消える“ナスの煮浸し”がウマ痩せ副菜すぎた…！」と題した動画を公開した。動画では、ダイエット中でも罪悪感なく食べられ、ほぼ放置で作れる「スライスなすの煮浸し」の作り方を紹介している。



調理工程では、ナスの切り方がポイントとなる。火の通りを良くし、アクを抜けやすくするため、3～5ミリ幅に薄くスライスして水に浸しておく。しらっちは「水に漬けた時にアクが取れる」とその理由を説明した。



フライパンにナスとごま油を入れ、蓋をして蒸し焼きにする。その後、ほんだし、おろし生姜、醤油、酒、みりん、ポン酢、砂糖、水を加え、ひと煮立ちさせる。しらっちは「ポン酢をちょろっと入れてることによって、ふわっと来る酸味感がある」と、ポン酢の絶妙な役割を強調した。



器に盛り付け、ネギ、ごま、鰹節を散らし、フライパンに残った出汁をかければ完成。実食したしらっちは「噛んだらジュワッと出てきて」「まるで凝縮された肉汁のような感じ」と、とろとろでジューシーな仕上がりを絶賛した。1食あたり約140kcal、約60円という低カロリーかつ経済的な点も魅力として挙げられている。



ご飯のおかずにも、お酒のおつまみにもぴったりな一品。今晩の食卓に取り入れてみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・ナス：1本（動画では複数本をまとめて調理）

・ごま油：大さじ1

・ほんだし：小さじ1/2

・おろし生姜：小さじ1

・醤油：大さじ1

・酒：大さじ1

・みりん：大さじ1

・ポン酢：大さじ1

・砂糖：大さじ1

・水：100ml

・ネギ、ごま、鰹節：適量



［作り方］

1. ナスのヘタを切り落とし、縦半分に切ってから3～5ミリ幅にスライスする。

2. ボウルに水を張り、スライスしたナスを浸してアクを抜く。

3. フライパンに水気を切ったナスを入れ、ごま油を回しかけたら、蓋をして両面を蒸し焼きにする。

4. ナスがしんなりしてきたら、ほんだし、おろし生姜、醤油、酒、みりん、ポン酢、砂糖、水を入れる。

5. 一度煮立たせ、再度蓋をして味が染み込むまで煮る。

6. 器に盛り付け、お好みでネギ、ごま、鰹節をかけ、最後に出汁を回しかけて完成。