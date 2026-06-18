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中古マンションや戸建ての購入において、実際に物件を見学する「内見」は非常に重要なステップです。しかし、購入希望者の中には無意識のうちに売主の機嫌を損ねてしまい、「お金を出されてもこの人には絶対に売りたくない」と拒絶されてしまうケースが少なくありません。

今回は、らくだ不動産株式会社の代表取締役社長である山本直彌さんと、チームリーダー・エージェントの鈴木成禎さんが、内見時にやってはいけない「NG行動」と、売主に好印象を与えて物件購入を有利に進めるためのマナーについて解説します。



◾️NG行動1：値下げ目的の「粗探し」とネガティブ発言

内見時に最もやってはいけないのが、部屋の傷や汚れ、設備の古さなどをわざと指摘する「粗探し」です。

鈴木さんは「少しでも安く買いたいという思いから、マイナスポイントを並べて値下げ交渉の材料にしようとする方がいますが、これは逆効果です」と指摘します。自分がこれまで大切に住んできた家を批判されて気分の良い売主はいません。感情を害してしまい、結果的に「あなたには売りません」と交渉自体を打ち切られてしまうリスクが高まります。

もし値下げの交渉をする場合は、物件の悪口を直接言うのではなく、後日エージェントを通じて「リフォームにかかる実費」などをベースに丁寧にお願いすることが鉄則です。

◾️NG行動2：勝手に収納を開けるなどの「マナー違反」

売主が居住中の物件を内見する場合、そこはまだ「他人の家」であることを忘れてはいけません。

「クローゼットやキッチンの引き出しなどを、売主に許可なく勝手に開けてしまうのは完全なマナー違反です」と山本さんは注意を促します。収納力や水回りの状態を確認したい気持ちは分かりますが、必ず「開けて見せていただいてもよろしいですか？」と一言断りを入れるのが最低限の礼儀です。

また、挨拶をしない、靴下が汚れている（または素足で上がる）、無断で室内の写真を撮影するといった行為も、売主に強い不信感を与えてしまいます。

◾️NG行動3：プライベートに踏み込みすぎる質問

物件への関心が先行するあまり、売主の「売却理由」や「プライベートな事情」を根掘り葉掘り聞きすぎるのもNGです。

「なぜ引っ越すのですか？」「ご近所に変な人はいませんか？」といった質問は、聞き方によっては相手を不快にさせたり、尋問のように感じさせたりしてしまいます。気になる点がある場合は、直接売主にぶつけるのではなく、同行している自分のエージェントを通じて、後から相手側の担当者に確認してもらうのがスマートな方法です。



【まとめ】

中古不動産の売買は、ただお金を出せば買えるというものではなく、「人と人との取引」です。売主に「この家族になら家を大切に住み継いでくれそうだから、譲ってあげたい」と思ってもらうことが、実は価格交渉や契約を成功させる一番の近道になります。

らくだ不動産株式会社では、山本さんや鈴木さんをはじめとするプロフェッショナルが、物件の良し悪しを見極めるだけでなく、売主との良好な関係構築や円滑なコミュニケーションまでしっかりとサポートしています。これから内見を控えている方や、購入時のマナーに不安がある方は、ぜひ一度プロのエージェントにご相談ください。