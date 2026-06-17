「アホ顔が最高」玉森裕太、イケメンショット公開も「様子のおかしい」「最後の写真オモロすぎて吹いた」の声
Kis-My-Ft2の玉森裕太さんは6月16日、自身のInstagramを更新。さまざまな姿を見せるオフショットを公開しました。
【写真】玉森裕太の“アホ顔”？
また最後には、柱を使って逆立ちする姿も披露し、ギャップたっぷりの多彩な一面を見せています。
コメントでは「私服が全部タイプすぎる、、」「最後の写真でやられました！！笑」「いつも予想上回るお写真ありがとう」「リアル感やめて！(ありがとう笑)」「ちょこっと出てる足が綺麗すぎて好き」「最後の写真オモロすぎて吹いたWW」「様子のおかしい玉森くんだいすき」「逆立ちの時のアホ顔が最高に玉森裕太してるね」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】玉森裕太の“アホ顔”？
笑顔から逆立ちまで多彩な11枚玉森さんはカメラの絵文字とともに、写真を11枚載せています。白いTシャツに黒のパンツを合わせた夏コーデで縁石に座り、缶を手に笑顔を見せるショットや、ニット帽に眼鏡、オールブラックでクールに決めたショット、さらにハンバーガーを頬張る姿も披露。
コメントでは「私服が全部タイプすぎる、、」「最後の写真でやられました！！笑」「いつも予想上回るお写真ありがとう」「リアル感やめて！(ありがとう笑)」「ちょこっと出てる足が綺麗すぎて好き」「最後の写真オモロすぎて吹いたWW」「様子のおかしい玉森くんだいすき」「逆立ちの時のアホ顔が最高に玉森裕太してるね」などの声が寄せられました。
夜景ショット公開5月10日の投稿でもイケメンな姿を披露していた玉森さん。夜景をバックに佇む姿など、夜の街に溶け込んだ格好いい様子がうかがえます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)