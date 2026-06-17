ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦の試合前会見に臨み、大谷翔平投手（31）の二刀流出場に言及した。

大谷は前回10日（同11日）のパイレーツ戦まで4登板続けて、投打同時出場している。ただ、前回登板の翌日11日（同12日）の同戦では左膝の炎症のため、第5打席で代打を送られ途中交代。翌12日（同13日）の試合を欠場した。

17日（同18日）のレイズ戦で先発を予定しており、通常は登板2日前にブルペン入りするが、膝への負担を考慮し、投球練習を回避。登板前日のこの日、ブルペンに入った。指揮官はキャッチボールだけを見たとしながらも「いい感じだったし、状態も良さそう。なので、明日は先発させる方向」とゴーサインを出した。

その上で、二刀流で起用するかの判断に関して、ロバーツ監督は「今日、まず彼の状態を見て、どう終えるか。情報は多い方がいいし、その情報というのは彼のフィーリング。今夜の様子を見て、それから明日の判断をする」とこの日の試合を終え、大谷が体調をどう感じているかも踏まえ判断するとした。