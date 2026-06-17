ホテルニューオータニ幕張は、「アフタヌーンティーセット〜いちご＆マンゴー〜」を5月7日から6月30日まで提供している。

ティースタンドは、上段にストロベリーショートケーキ、マンゴーショートケーキ、新edo抹茶ショートケーキとレモンマカロン、中段にメロンゼリー、マンゴープリン、抹茶スフレフロマージュ、ストロベリースコーン、下段に三角帽のいちごクロワッサンサンド、プロヴァンス風キッシュ、和牛スマッシュバーガーを載せる構成とした。

グリーンピースの冷製ポタージュや初夏野菜のチョップドサラダ、コンソメバターフレーバーのフライドポテト、マンゴーパッションソーダ＆ショコラアソートも付く。飲み物は、ダージリン、アッサム、ニルギリなどの紅茶に、フルーツガーデンや季節のグリーンルイボスフレーバーティーを加えた10種類以上の紅茶とソフトドリンクを用意する。

場所は24階のペントハウスラウンジ「ベイコートカフェ」。提供時間は午前11時半から午後5時まで。料金はアフタヌーンティーセットが6,600円（120分制）、窓側確約と乾杯ドリンク付きプランが7,150円（150分制）。サービス料は別途。