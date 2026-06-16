【hololive Dreams スナック vol.3 うま塩味】 6月16日 発売 価格：253円

サイバーエージェントは、スナック菓子「hololive Dreams スナック vol.3 うま塩味」を本日6月16日に発売した。価格は253円。

本商品はVTuber事務所「ホロライブプロダクション」初のAndroid/iOS用リズムゲーム「hololive Dreams（ホロドリ）」のゲームオリジナルイラストシールが付いたスナック菓子。vol.3では、総勢20名のタレントが登場しシールがランダムで1枚封入される。

全国のファミリーマートおよびアニメイトなどの各種店舗での販売に加え、Cyber Goods Storeでのオンライン販売を実施。アミューズメント施設「GiGO」では限定BOXが順次展開される。また、Cyber Goods Store公式Xでは発売を記念したプレゼントキャンペーンも行なわれる。

hololive Dreams スナック vol.3 うま塩味

発売日：6月16日

価格：253円

店舗販売

・全国のファミリーマート（一部店舗を除く）

・全国のアニメイト

・HMV・HMV&BOOKS（一部店舗）

・ゲーマーズ

オンライン販売

・Cyber Goods Store

・HMV&BOOKS online

※Cyber Goods Storeでは、カートン販売（1箱12袋入）のみとなっております。

□Cyber Goods Storeストアページ

□HMV&BOOKS onlineストアページ

アミューズメント施設

GENDA GiGO Entertainmentの直営アミューズメント施設「GiGO」では、アミューズメント限定BOXを順次展開。また、対象のクレーンゲームに500円を投入した人へ限定ノベルティとして「クリアしおり」がプレゼントされる。

・vol.3 参加タレント（全20名、順不同）

雪花ラミィ／桃鈴ねね／獅白ぼたん／尾丸ポルカ／ラプラス・ダークネス／鷹嶺ルイ／博衣こより／風真いろは／ベスティア・ゼータ／カエラ・コヴァルスキア／こぼ・かなえる／シオリ・ノヴェラ／古石ビジュー／ネリッサ・レイヴンクロフト／フワワ・アビスガード／モココ・アビスガード／音乃瀬奏／一条莉々華／儒烏風亭らでん／轟はじめ

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