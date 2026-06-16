【ホロライブ】「ホロドリ」のシール付き「hololive Dreams スナック vol.3 うま塩味」が本日発売
サイバーエージェントは、スナック菓子「hololive Dreams スナック vol.3 うま塩味」を本日6月16日に発売した。価格は253円。
本商品はVTuber事務所「ホロライブプロダクション」初のAndroid/iOS用リズムゲーム「hololive Dreams（ホロドリ）」のゲームオリジナルイラストシールが付いたスナック菓子。vol.3では、総勢20名のタレントが登場しシールがランダムで1枚封入される。
全国のファミリーマートおよびアニメイトなどの各種店舗での販売に加え、Cyber Goods Storeでのオンライン販売を実施。アミューズメント施設「GiGO」では限定BOXが順次展開される。また、Cyber Goods Store公式Xでは発売を記念したプレゼントキャンペーンも行なわれる。
hololive Dreams スナック vol.3 うま塩味
発売日：6月16日
価格：253円
店舗販売
・全国のファミリーマート（一部店舗を除く）
・全国のアニメイト
・HMV・HMV&BOOKS（一部店舗）
・ゲーマーズ
オンライン販売
・Cyber Goods Store
・HMV&BOOKS online
※Cyber Goods Storeでは、カートン販売（1箱12袋入）のみとなっております。
□Cyber Goods Storeストアページ
□HMV&BOOKS onlineストアページ
アミューズメント施設
GENDA GiGO Entertainmentの直営アミューズメント施設「GiGO」では、アミューズメント限定BOXを順次展開。また、対象のクレーンゲームに500円を投入した人へ限定ノベルティとして「クリアしおり」がプレゼントされる。
・vol.3 参加タレント（全20名、順不同）
雪花ラミィ／桃鈴ねね／獅白ぼたん／尾丸ポルカ／ラプラス・ダークネス／鷹嶺ルイ／博衣こより／風真いろは／ベスティア・ゼータ／カエラ・コヴァルスキア／こぼ・かなえる／シオリ・ノヴェラ／古石ビジュー／ネリッサ・レイヴンクロフト／フワワ・アビスガード／モココ・アビスガード／音乃瀬奏／一条莉々華／儒烏風亭らでん／轟はじめ
?応募方法?- Cyber Goods Store 公式 (旧eStreamグッズ公式) (@Cyber_goods) June 16, 2026
①@Cyber_goodsをフォロー
②上記のポストを「#ホロドリスナック_vol3」をつけて引用RP??
応募期間：2026年6月16日(火)10:00
~2026年6月22日(月)23:59まで
当選発表：2026年7月13日(月)までにDMにてご連絡#ホロドリ pic.twitter.com/TUmPZZ4BnK
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