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プロ野球愛好家のトラヤマ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【地獄の極み】日本シリーズの屈辱晴らそうとしたらホークスに6本ホームラン浴びて返り討ちに遭いブチ切れる阪神ファン。昨年の第2戦と同じ10失点でトラウマがフラッシュバック... 6/9vsソフトバンク」を公開した。動画では、6月9日の交流戦でソフトバンクホークスに大敗を喫した阪神タイガースに対し、怒りと落胆の声を上げている。



昨年の日本シリーズの雪辱を果たすべく臨んだホークス戦だったが、結果は計6本のホームランを浴びる惨敗。トラヤマ氏は、初回から5イニング連続で被弾した先発の才木浩人投手に対し絶叫。さらに、2番手として登板し3被弾5失点と崩れた椎葉剛投手に対しては「日帰りで大阪帰れ」と激しい言葉をぶつけた。



また、栗原陵矢選手や野村勇選手らホークス打線の猛攻を見せつけられ、「ホークス強すぎるやろ」と脱帽しつつ、「去年の第2戦並みに大敗」と指摘。1対10で敗れた昨年の日本シリーズのトラウマがフラッシュバックしたと語った。



打撃陣に対しても不満は爆発する。得点力不足に陥っている現状を踏まえ、交流戦で大不振となっている大山悠輔選手に対し「我らの大山、生き返れ！」と悲痛な叫びを上げた。さらに、チャンスで凡退した梅野隆太郎選手にも「なにしてんねん」と怒りの矛先を向けている。



動画の終盤では、巨人が勝利したことでゲーム差が0.5に縮まったペナントレースの現状に強い危機感を露わにした。それでも最後には、「ホークス戦好投してる大竹が悪い流れを変えてくれるはず」と次戦の先発マウンドに上がる大竹耕太郎投手に希望を託し、ファンとしての切実なエールで動画を締めくくった。