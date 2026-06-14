¡Ö²ñ¤¨¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ØWEST.¡Ù¤Ëº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¡×¤ò°Û¾ï¤Ë·ù¤¬¤ëÌõ
¡ØWEST.¡Ù¤ÎÃæ´Ö½ßÂÀ¤¬ÂæÏÑ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
¡ØWEST.¡Ù¤ÎÃæ´Ö½ßÂÀ¡Ê38¡Ë¤¬¡¢£··î12Æü¤ËÂæÏÑ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ø²«¡¦fan¡¦fun Meeting - Junta & °¦TAIWAN - in Taipei¡Ù¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¡£¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÉô¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ÏÃæ´Ö¤È¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¡×¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÏÑ¿Í¤ÎÉã¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Á¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î£¶Ç¯´Ö¤ÏÂæÏÑ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ´Ö¡£º£²ó¤Ï±ï¤Î¤¢¤ëÅÚÃÏ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢Æ±¸ø±é¤Î¡ØÍ¸ú¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Î¤ß¿½¹þ²ÄÇ½¡Ù¤À¤È¤¤¤¦¡ØVIP PASS¡Ù¤Ê¤ëÄÉ²Ã¹ØÆþÏÈ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃÅµÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡ØVIP¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥¹¡Ù¡Ø¾ÓÁüÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ù¡Ø¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¡Ê¥Á¥§¥£±Ëç¡Ë¡Ù¡ØÊªÈÎÍ¥Àè¥ì¡¼¥ó¡Ù¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
VIP PASS¤Î²Á³Ê¤Ï¡ØNT$2,000¡Ù¤Ç¡¢ÆüËÜ±ß¤À¤ÈÌó£±Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ð¡¢Ãæ´Ö¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥¤¬»£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï£µ·î27Æü¸á¸å£±»þ¤«¤é28Æü¸á¸å£±»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡Ê¸½¡¦STARTO ENTERTAINMENT¡Ë¤Î»þÂå¤«¤é¡¢»öÌ³½ê¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÀÜ¿¨·Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ´Ö¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎVIP PASSÆÃÅµ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀÜ¿¨¤Î¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö¥Á¥§¥¤À¤±¤Ï·ù¡×¤È¡¢º¤ÏÇ¤ÎÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡È¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤Â¸ºß¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢·ù°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ãæ´Ö¤Ï£µ·î£µÆü¤Ë²ñ°÷À©¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Öº£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¼Ì¿¿»£±Æ¤â´Þ¤á¤¿·Á¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¶Í»³¾È»Ë¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥«¥Õ¥§¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä
¡Ö³¤³°¤Ç³«¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö¿Í¤âÊ¸²½¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ø»ä¼«¿È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ØNEWS¡Ù¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¡Ê42¡Ë¤ÏºòÇ¯£··î¤Ë¾å³¤¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤â£±ÂÐ£±¤Î¥Á¥§¥»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ØVIPÀÊ¡Ù¤ÎÈÎÇä¤¬¤¢¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ´Ö¤â¡È¶¿¤ËÆþ¤ì¤Ð¶¿¤Ë½¾¤¨¡É¤Î¹Í¤¨¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÎ×¤à¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢WEST.¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶á¶·¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶Í»³¾È»Ë¡Ê36¡Ë¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡È»Å»ö¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶Í»³¤Ïº£Ç¯£´·î¡¢Åìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¤Ë¥É¥Ã¥°¥«¥Õ¥§¡ÖF BULL¡ÇS Cafe¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¼«¤é¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖF BULL¡ÇS¡×¤Î½é¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦»¨²ß¤ÎÈÎÇä¤È¥«¥Õ¥§¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¤ªÅ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³«Å¹¸å¤Ï¶Í»³¼«¿È¤¬¤ªÅ¹¤Ë½Ð¶Ð¤·¡¢ÀÜµÒ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖSNS¤Ç¤ÏËÜ¿Í¤Èµï¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¡Ø¾È»Ë¤¯¤ó¡¢ÎÁÍý¤·¤Æ¤ë¤·¡¢ÊÒÉÕ¤±¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ù¡Ø¥é¥ó¥Á¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¾È»Ë¤¯¤ó¤¬¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤¿¤ê¡¢¿©´ï¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼Æâ¤Ç¥Æ¥¥Ñ¥¤È¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤¬¿ô·ï¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
WEST.¤Ï£µ·î£µÆü¡Á£¶Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ø±éÆü¤Î¤¿¤áËÜ¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¸áÁ°Ãæ¤ËË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤ªÅ¹¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
Á°½Ò¤ÎÃæ´Ö¤ä¶Í»³¤Î¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢
¡ÒºÇ¶á¤ÎWEST.¤Ï¾å¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¥«¥Õ¥§¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢¥Á¥§¥²ñ¤È¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Ê¨¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ó
¡Ò¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é²ñ¤¨¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Ç¥Á¥§¥¤¬»£¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î»öÌ³½ê¤ËÄ¹¤¯¤¤¤ë¥×¥é¥¤¥É¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ó
¡Ò¥Ç¥Ó¥å¡¼12Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤È¤«¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¥á¥ó¥ºÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ó
¤Ê¤É¤È¡¢¿É¤é¤Ä¤ÊÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÆ°¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£