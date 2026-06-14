日曜劇場『GIFT』（TBS系）で、車いすラグビーチームをサポートする女性記者を演じているのが有村架純だ。心にトラウマを抱えながらも、明るく健気にチームを支えていく姿は、これまで有村が演じてきた役柄の延長線上にあるようで、安心して見ることができる。

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気配りが行き届き、現場では「母のような存在」と共演者から讃えられる有村は、すでにキャリア16年の33歳になる。これまで出演作は映画とドラマを合わせて80作以上、そのうち30作近くが主演作だ。

朝ドラ『ひよっこ』（2017年／NHK）では主演を務め、大河ドラマ『どうする家康』（2023年／NHK）ではヒロインを演じた。映画『花束みたいな恋をした』では、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞している。もはや日本を代表する女優のひとりと呼んでも差し支えないだろう。



有村架純 ©文藝春秋

「元気いっぱい」というより、おっとりとして柔らかく落ち着いた雰囲気が有村の特徴だ。しかし、彼女の発言を追っていくと、いつもどこか揺れ動いているように見える。5年前のインタビューでは、自身の演技について「ずっと不安」「何かふとした時に自分の小ささとか、技量の足りなさとかに日々直面する」と語っていた。

〈「お芝居について、胸を張って語れるようなものは何もないって、本当に本心でそう思っていて。だから私、自分のことを『私は女優です』ってまだ名乗れないんです」（マイナビウーマン 2021年10月20日）〉

ギャルを演じた『映画 ビリギャル』（2015年）ではクランクイン前夜に「演じられる自信がない」とマネージャーに泣きながら電話をかけ、化粧品のイメージキャラクターに選ばれたときも肌に不安があって「自信がない」と正直に伝えたという。

2026年のインタビューでも「今でも自分に自信は持っているとは言えない」と語っている（『AKANE MAGAZINE』2026年春号）。順風満帆にキャリアを積み重ねてきたように見える有村が、これほどまでに「自信がない」と繰り返すのはなぜだろうか。

阪神・淡路大震災ではタンスの下敷きに

1993年、兵庫県伊丹市生まれ。1歳のときに阪神・淡路大震災を経験しており、タンスの下敷きになって家族に救出されたという壮絶な過去を持つ。

4人家族、2人姉妹の妹としてのびのび育ったが、中学生の頃、環境に大きな変化が訪れる。両親が離婚したのだ。それまでにも家族の間が険悪な空気になることが繰り返しあった。激しいケンカを繰り返す両親の間で、「私が我慢しなきゃ」「しっかりしなきゃ」と思うようになり、小学4年生の頃から自立心のようなものが芽生えていたという。

〈「両親が離婚をしたときに、母親が私と姉を育ててくれたんですけど、そういう背景をいろいろ見ていく中で、ちゃんと自分で生きていかなきゃいけないんだな、母親を支えていかなきゃいけないし、姉も守っていかなきゃいけない、自分が父親代わりにならなきゃ、という意識がすごくあって」（『ボクらの時代』2021年8月1日／フジテレビ系）〉

中学時代は友人ともうまくいかないことが多かったが、「それはそれでしょうがないね」という感覚だった。人が離れていっても執着しない。「落ち着いている」と言われる性格はこの頃に育まれた。

女優・戸田恵梨香への憧れ、そして家族への思い

女優を志したのは、中学3年生の頃。当時、学園ドラマで活躍する同世代の女優たちに刺激を受け、演じることに興味を持ち始めた。

たしかにこの頃は今より学園ドラマがずっと多く、有村が中学に入った2005年だけでも、『女王の教室』（日本テレビ系）、『ドラゴン桜』（TBS系）、『野ブタ。をプロデュース』（日本テレビ系）、『花より男子』（TBS系）と名作と呼ばれる学園ドラマが立て続けに放送されている。

特に憧れを抱いたのは、『野ブタ。』に学園のマドンナ的存在で出演していた同郷の戸田恵梨香だった。さっそく戸田が所属する現事務所に連絡を取り、オーディションにこぎつける。

このとき、実はもう一つの気持ちがあった。有村は次のように語っている。

〈「自分が（芸能）活動をすることで、家族が笑顔になってくれたらいいなと、ほのかなそういう思いがありましたね」（『日曜日の初耳学』2026年5月3日／TBS系）〉

週6でバイト、オーディション不合格…苦悩の下積み時代

しかし、事務所のオーディションは不合格。「身体を絞ること」と「標準語をきちんと話せること」という課題を出されて、1年後に再受験することに。この間、高校に通いながら、上京資金を貯めるためにバイトに精を出す。蕎麦屋と寿司屋を掛け持ちで週6日。熱が出ても、ケガをしても休まず、休日は10時間働いた。引っ込み思案でおとなしい性格だという有村だが、根性は人一倍だった。

1年後、自分から事務所に電話して再受験を催促し、再び面接を受けて合格。高2のときにようやく所属が決まった。この間、支えてくれていたのは母だった。何があってもバイトを休まなかったのは、姉妹を育てるため懸命に働く母の背中を見ていたから。オーディションに落ちて泣いていたときは、「あんたがそんなんでどうすんの！」と叱り飛ばされた。

〈「母親がいて本当によかったなって思ったんです。今も母親の存在は支えになってますし、少しずつ守っていきたいって思うようにもなった。支えられるところは支えたい。そう思うことが、私のお仕事への原動力になってます」（モデルプレス 2015年4月26日）〉

「役者辞めちまえ」と叱咤されたことも

事務所に所属が決まり、芸能活動をスタートさせたが、すぐに上手くいくほど甘い世界ではなかった。オーディションは連戦連敗。毎回緊張で吐きそうになり、地元から新幹線で東京に向かう時間が苦痛で仕方がなかった。

高校3年のときに上京したものの、状況は変わらなかった。「自分の言葉で話すことがほとんどできなくて」「相手に本心を伝えることが苦手」だった（タウンワークマガジン 2016年3月17日）。まわりの大人たちとどう会話したらいいかわからず、何回も心が折れていた。この頃つけていた日記には、しんどいことばかりが綴られていたという。

オーディションの場でどうしても自分を出すことができず、19歳の頃には担当マネージャーに「このままだったら終わるよ」「役者辞めちまえ」と叱咤されている（『日曜日の初耳学』同前）。感情を引き出すため、女性カメラマンと同居生活を送ったこともあった。それでも自分も芝居もなかなか変わらない。「向いていないのかな」と思ったこともあったが、20歳になったときに覚悟を決めた。

「この節目をきっかけに変わることができないんだったら、もうこの仕事をやめた方がいい」（PINTSCOPE 2018年11月29日）

そんなとき、ついにブレイクのきっかけをつかむ。朝ドラ『あまちゃん』（2013年／NHK）との出会いである。

「小泉今日子に似ている」で掴んだチャンス

幾度となくオーディションに落ちた末、ついに掴んだのが『あまちゃん』の主人公の母親・天野春子（小泉今日子）の青年期という役だった。ヒロインのオーディションに落ちたが、笑ったときのあごのラインが小泉に似ているという理由で選ばれている。

アイドル志望で地方から上京するものの、オーディションに落ち続けていた春子の境遇は、当時の有村とよく似ていた。「このままじゃ終われないから！」「バカにしないでよ！」という春子の叫びは、有村の心境と見事にシンクロしており、普段は内に秘めていた思いを、芝居を通して爆発させたような形になった。

芝居に不安があったが、母親役だった大先輩の宮本信子がセリフの練習に根気強く付き合ってくれた。宮本とは朝ドラ『ひよっこ』でも共演している。上京した少女と仕事とは何かを教えてくれた恩人という有村と宮本の関係がそのまま活かされた配役だった。

『あまちゃん』は大ヒットし、聖子ちゃんカットの有村は大きな注目を集める。ようやくブレイクのきっかけを掴んだように見えたが、それでも自信のなさは変わらなかった。

〈男子中学生と“禁断キス”、松本潤と濃厚ラブシーンも…「純朴ヒロイン」脱却をもくろむ有村架純（33）の終わらない葛藤〉へ続く

（大山 くまお）