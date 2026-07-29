きょうは８月１日からの値上げについて、物価の最前線を取材してきました。（急式アナウンサー）「７月には２５００品目以上の食べ物や飲み物が値上がりをしましたが、８月も札幌市北区のスーパーでも食卓には欠かせない多くの商品が値上がりするということです」（急式アナウンサー）「８月はどんな食品が値上げに？」（マルコストアー山川悟史社長）「水産品関係の缶詰がほとんどのメーカ