高市内閣の支持率がここ1カ月で急落。いよいよ追い詰められてきたようだ。【写真】「首相の会見に必要ないだろ」女優“ライト”が当てられている高市首相読売新聞社では7月24〜26日に全国世論調査を実施。その結果、前回6月19〜21日の調査で69％あった高市内閣支持率が、57％にまで急落していることがわかった。去年10月に内閣が発足して以降、最低の支持率となっている。著名人も反応した高市内閣の支持率減少「先日、“皇室