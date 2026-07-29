ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 闘病中の桐谷広人氏 体調明かした「小さな字がうまく書けず…」 桐谷広人 エンタメ・芸能ニュース 芸能人の怪我・病気 オリコンニュース 闘病中の桐谷広人氏 体調明かした「小さな字がうまく書けず…」 2026年7月29日 11時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと タレントの桐谷広人氏が、2種のがん罹患と現状を自身のXで報告 前立腺がんに続き大腸がんも判明し、大腸がんの手術を先に受けたという 「小さな字がうまく書けず掴んだ飲み薬など落とし、徐々に薬が効いてる」と言及した ◆桐谷広人氏、自身のXで近況を報告点滴治療終了後は特に疲労感はなし。妹と友人と歩いて近くの大戸屋へ(写真右は呉市の妹)。すけそう鱈の黒酢あん定食を完食☺️ しかし、説明されていた通り、金属や冷たいペットボトルなどに触れると感電したような痛み😲小さな字がうまく書けず、掴んだ飲み薬など落とし、徐々に薬が効いてる感じ😞 pic.twitter.com/LTaxMbJVg5— 桐谷広人・桐谷さん【公式】 (@yuutaihiroto) July 27, 2026 記事を読む