今年度の最低賃金について、全国平均の時給の目安を1176円にすることが決まりました。引き上げ額は55円で、昨年度の上げ幅を下回りました。最低賃金は、企業が労働者に最低限支払わなければならない賃金で、現在は全国平均の時給で1121円となっています。今年度の最低賃金について、厚生労働省の審議会はきょう（28日）、全国平均の時給の目安を1176円にすることを決めました。引き上げ額は55円で、前の年から4.9％の上昇です。昨