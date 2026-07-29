南米ペルーでフジモリ元大統領の娘のケイコ氏が新大統領に就任しました。ケイコ・フジモリ新大統領「本日、私は深い謙虚さをもって大統領に就任いたします」ケイコ氏は先月の決選投票で相手候補に0.27ポイント、およそ4万9000票差の僅差で勝利しました。おととし死去した父のアルベルト・フジモリ元大統領以来、26年ぶりの日系人大統領の誕生で、「選挙で選ばれた」初めての女性大統領となります。現地ではケイコ氏の就任に反対す