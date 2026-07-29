「チャットGPT」を手掛けるアメリカのオープンAIが開発中のAIモデルが別の企業に対してもサイバー攻撃をしていたことがわかりました。ロイター通信は28日、情報筋らの話として、オープンAIが開発中のAIモデルが意図しない形でニューヨークのハイテク企業「モーダルラボ」の顧客システムにもサイバー攻撃をしていたと報じました。オープンAIをめぐっては、AIモデルが意図しない形でAI企業「ハギングフェイス」にサイバー攻撃をする