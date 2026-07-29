熊本市出身で、メジャーリーグホワイトソックスでプレーする村上宗隆選手がSNSで「命を第一に」とメッセージをよせました。熊本市出身で、ホワイトソックスに所属する村上宗隆選手は自身のインスタグラムを更新し、「朝から心苦しいニュースでびっくりしています。自分の命を第一に行動してください」と、メッセージを投稿し、安全の確保を呼びかけました。村上選手は、2016年4月、九州学院高校2年生のときに前回の熊本地震を経験