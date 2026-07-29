サッカーの競技規則を定める国際サッカー評議会（ＩＦＡＢ）は２８日、北中米Ｗ杯準々決勝のアルゼンチンスイスで、スイスＦＷエンボロが退場となったシーンで、誤ったＶＡＲの運用があったと明らかにした。エンボロは１―１で迎えた後半に転倒。アルゼンチンの選手の警告が出たが、ＶＡＲのチェックにより判定が覆り、エンボロのシミュレーション（故意の転倒）が確認されたとして、この試合２度目の警告を受けて退場となっ