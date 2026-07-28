28日に発生した熊本県を震源とする地震で、国土地理院（茨城県つくば市）は同日、震央周辺の電子基準点データを解析した結果、地震発生時に熊本県八代市で最大約84センチ、熊本市で最大約40センチの地殻変動を観測したと発表した。いずれも速報値。数値は今後の解析により変わる可能性がある。地理院は「84センチというのはかなり大きな地殻変動と言える」としている。