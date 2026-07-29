自民党の裏金事件の捜査を指揮していた男性検察官が、別の事件の容疑者だった女性と不適切な交際をしていた問題で、東京地検はきょう（29日）にも、この男性検察官を懲戒免職処分にする方針を固めたことが分かりました。関係者によりますと、男性検察官（48）は東京地検特捜部に所属していた当時、特捜部が2023年12月に手がけた公職選挙法違反事件の容疑者だった女性を担当していましたが、その後、不適切な交際をしていたというこ