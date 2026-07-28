28日、熊本県で最大震度7を観測する地震が発生したことを受け、テレビ各局は通常番組の休止や変更、画面上に地震情報を表示するL字画面対応などを行っている。熊本城＝2016年撮影NHKは、総合テレビで放送を予定していた報道番組『クローズアップ現代』と音楽番組『うたコン』を休止。TBSは19時から放送予定だったバラエティ番組『THE神業チャレンジ』を休止。フジテレビも19時から生放送を予定していたバラエティ番組『超調査チュ