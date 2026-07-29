7月28日、熊本県内で最大震度7を観測した地震の影響で、イオンが運営する大型商業施設「イオンモール熊本」周辺は、おだやかな"地元の日常"からはかけ離れた様子になっていた──。【写真】さまざまな有名企業が名を連ねる「イオンモール熊本」のフロアマップ地震発生の1時間後に「爆発音」地震が発生したのは28日16時27分のこと。当時、イオンモール熊本がある嘉島町では震度5弱を観測しており、地震発生直後、施設には多くの