今回の地震の被害は広範囲にわたっていて、まだ全容がつかめていません。きのうからの被害をまとめました。地震発生当時の熊本城の様子です。きのう午後4時27分、最大震度7を観測する地震が発生しました。震度7を観測したのは、熊本県宇城市と氷川町です。宇城市の住宅では、棚のものなどが床に散乱。震度7の揺れの激しさを物語っています。さらに…「熊本県宇城市の上空です。黒煙が上がっているのが見えます」激しく炎が上がり、