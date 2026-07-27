7月22日の『文春オンライン』で“ホテル密会”が報じられた、BE:FIRSTの元メンバーで俳優の三山凌輝（27）と元宝塚トップ娘役の花乃まりあ（33）。SNSやネットニュースは連日この話題で持ちきりだが、あの関西の“大御所”も関心を示しているようだ。記事によれば、現在公演中ミュージカル『愛の不時着』でW主演を務める三山と花乃は、都内のホテルでプライベートの密会を重ねるなど不適切な関係にあったという。報道後、双方は公