マンションの大規模修繕工事をめぐって、東海地方でおよそ20社が談合を繰り返していた疑いがあるとして、公正取引委員会は立ち入り検査に入りました。独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査が入ったのは、▼「長谷工リフォーム」や「淺沼組」、「大京穴吹建設」などの施工会社と、会社の選定に関わったコンサルタント会社▼「T.D.S」をあわせたおよそ20社です。関係者によりますと、これらの会社は愛知や岐阜、三重県内のマンション