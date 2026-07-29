【カイロ共同】イエメンの親イラン武装組織フーシ派は28日、サウジアラビアのタンカーを複数の弾道ミサイルで攻撃したとする声明を出した。フーシ派が宣言しているサウジ船を対象とした海上封鎖に違反したためだと説明。攻撃を受けてタンカーは「引き返した」としている。タンカーが航行していた場所は不明。サウジ船に対する海上封鎖措置は紅海周辺が対象とみられている。フーシ派は23日にも紅海でサウジの石油タンカーを攻撃