アメリカのトランプ大統領は28日、イランと合意に至らなければイランの地下深くに核施設があるとされるピックアックス山を攻撃せざるを得ないなどと述べ、改めて圧力をかけました。トランプ大統領は28日、FOXニュースのインタビューで、イランと良い協議を行ったと主張しました。その上で、「合意に至らなければ、ピックアックス山を攻撃せざるを得ない。非常に簡単に攻撃できる」と述べ、改めてイランに対し圧力をかけました。ア