熊本県八代市では、地面が隆起しているのが確認されるなど被害の状況が見えてきました。八代市の八代インターチェンジ付近の映像です。畑の地面が50センチから60センチほどの段差で隆起しているのが確認出来ます。この地面が隆起した状況は畑からかなり先の方まで続いていて、先では高速道路の橋桁が外れている状況も確認できます。震度7の地震を観測して以降、きょう午前9時までに熊本市などで震度1以上の地震を168回観測していま