「おかえりなさいませ、ご主人様!」メイドという言葉を聞くと「メイド喫茶」の、こんな挨拶を思い浮かべる人がほとんどかもしれない。そんなメイドを育てる学校が、7月28日に設立されるという。その母体は「一般社団法人 日本執事協会」。メイド、執事共にサブカルチャーの分野のイメージが強いが、一体どんなことを学ぶのか？「家事代行、いわゆる“お手伝いさん”という職業がありますが、こちらをさらにレベルアップした仕