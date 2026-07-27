7月26日、THEATER MILANO-Zaで開催されていたミュージカル『愛の不時着』が東京公演千秋楽を迎えた。“不適切な関係” という疑惑の渦中にいる歌手で俳優の三山凌輝と、元宝塚の女優・花乃まりあの2人も舞台に登場したが、報道へのコメントは最後まで語られることはなかった。「主演後の舞台あいさつでは、『毎日公演させていただけることに、ひたすら感謝する日々でございました』と観客への感謝を伝えた花乃さん。一方の三山さ