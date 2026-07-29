通信に関する情報です。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルによりますと、熊本県で最大震度7を観測した地震で、基地局の停電や伝送路の故障などが発生しています。午前10時45分時点で熊本県の以下のエリアで通信できないなどの影響が確認されているということです。▼NTTドコモは八代市、宇城市。▼KDDIは八代市、人吉市、宇城市、下益城郡美里町。▼ソフトバンクは八代市、菊池市、宇城市、下益城郡美里町、上益城郡の