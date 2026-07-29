福山通運は29日、公式Xを更新。熊本県で28日午後4時27分ごろ発生した、最大震度7を観測した「令和8年熊本地震」に伴い、同社の配送トラックが大破した様子が報じられたことを受け、状況を説明した。【動画】NHKニュースがイオンモール熊本の様子を公開同社は「熊本県の地震により、当社車両が事故に巻き込まれたとの報道を受け、ご心配をおかけしております」と書き出し、「当該ドライバーは病院で治療を受け、大きなけがはな