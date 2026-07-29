28日夕方、熊本県を震源とする震度7の地震がありました。 県内では「南島原市」で最大震度5強を観測しています。 （青木 雄大アナウンサー） 「地震から一夜明けた眉山の様子です。きのう山肌の一部の崩落が確認されましたが、現在もところどころで砂けむりが上がっています」 28日午後4時27分頃熊本県で震度7の激しい揺れを観測しました。 震源地は熊本地方で地震の規模を示すマグニチュードは7