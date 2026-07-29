熊本県で２８日に震度７を観測した地震で、同県の２９日午前７時半現在の取りまとめによると、人的被害は死者３人、心肺停止５人、重症３人となっている。また、避難者数は９８７２人、断水戸数は５万６８１５戸に上っている。