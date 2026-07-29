トヨタ自動車は熊本での地震を受けて、停止していた福岡県内の工場での稼働を29日朝から再開しました。 【写真を見る】トヨタ 熊本の地震受けて停止していた福岡の3工場 けさから再開 ｢関係者の安全を最優先に判断していく｣ 熊本の地震を受け、トヨタ自動車九州の宮田、苅田、小倉の3工場では、安全確認のために夜の稼働を停止していました。 トヨタによりますと、29日朝からこの3工場で稼働を再開しているということです。今後