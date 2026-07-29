ダスキンが展開するドーナツチェーン「ミスタードーナツ」は、熊本県内にある１８店舗のうち、爆発があった「イオンモール熊本」（熊本県嘉島町）内の店舗を含む１６店舗が２９日午前１１時現在で休業している。再開は未定という。また、同社は２９日、モップやマットを洗浄する「熊本中央工場」（同県御船町）の操業を停止していることを明らかにした。建物や設備の一部に被害が出ており、洗浄作業は近隣の工場で代替する。