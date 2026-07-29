４年半に渡ってプレーしたセルティックを退団した前田。サッカーダイジェストWeb

前田大然がセルティックを退団、ファンは4年半の貢献を称え惜しむ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 日本代表FW前田大然セルティックからイプスウィッチへの移籍を決めた
  • BBCが7月27日に紹介したセルティックファンの声は称賛一色だったという
  • 移籍前の「評価額を下げてほしい」発言で批判を受けた経緯もあったとのこと
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