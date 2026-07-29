熊本県で震度7を観測した地震をめぐり、国土交通省は29日午前7時、交通網の被害状況などを発表した。国交省によると、午前4時時点、道路の損壊や橋の損傷により通行止めになっているのが、九州道の益城熊本空港インターチェンジ―嘉島ジャンクション間など7区間と、南九州道の6区間の計13区間。また、隣接する道路の被災の影響で、九州道の3区間と九州中央道の1区間が通行止めとなっている。空の便では、29日に熊本空港で14便が欠