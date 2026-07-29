7月28日に発生した「令和8年熊本地震」を受け、被災地を支援する募金の受付が相次いで始まっています。クラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」や「Yahoo!ネット募金」がインターネット上で募集を開始したほか、全国のファミリーマートでも店頭募金が行われます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】令和8年熊本地震は、7月28日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源として発生。気象庁によると、地震の規