ニューストップ > スポーツニュース > 市立福山高校が「夏の甲子園」初出場決定 母校の躍進に56歳女優が歓… 夏の甲子園2026 西田尚美 スポーツニュース・トピックス 高校野球 X（Twitter）で話題 オリコンニュース 市立福山高校が「夏の甲子園」初出場決定 母校の躍進に56歳女優が歓喜 2026年7月29日 6時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 俳優の西田尚美が28日、自身のXで母校・市立福山高校の甲子園出場を喜んだ 市立福山が決勝で広島商業に4対3で競り勝ち、創部初の甲子園出場を決めた 西田は「信じられん驚き」と正直な心境を明かしつつ、選手たちを称えた ◆西田尚美、母校・福山高校の甲子園出場に驚きの声甲子園！信じられん驚き😭👏🙌— 西田尚美 (@nnnnaominishida) July 28, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース 夏の甲子園2026 記事時間 市立福山高校が「夏の甲子園」初出場決定 母校の躍進に56歳女優が歓喜 記事時間 07/28 15:33 甲子園49代表が出そろう、連覇狙う沖縄尚学や神奈川圧倒の横浜など強豪集結 記事時間 07/28 13:15 市立福山高校が「夏の甲子園」広島大会優勝…甲子園切符ゲットに指揮官驚き