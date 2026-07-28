銃撃事件が発生したシアトルセンターに駆けつけた警察官ら/Jason Redmond/Reuters via CNN Newsource（CNN）米シアトルのフードフェスティバル会場で26日に起きた銃撃事件に関連して、15歳の容疑者が拘束された。この事件では3人が死亡した。警察によると、死亡したのは56歳の女性と、19歳の男性、44歳の男性の3人。警察の調べによれば、現場で銃撃した人物は少なくとも3人いた。このうち1人は15歳の容疑者で、もう1人は現場で死亡