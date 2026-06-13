【MAJ2026】M!LK塩崎太智、レッドカーペットでも「嬉しすぎて滅！」連発 スーツで凛々しく登場
【モデルプレス＝2026/06/13】5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（ミルク）が6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のレッドカーペットに登場した。
【写真】M!LK、凛々しくレッドカーペット登場
スーツ姿で凛々しくレッドカーペットを歩いた5人。しかしながら報道陣の取材に対し、塩崎大智（※「崎」は正式には「たつさき」）は「嬉しすぎて滅！」と早くも受賞の喜びを大声で連発。佐野勇斗らから「うるさすぎるよ！すみません！」とツッコまれていた。
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催する。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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【写真】M!LK、凛々しくレッドカーペット登場
◆M!LK塩崎太智「嬉しすぎて滅！」連発
スーツ姿で凛々しくレッドカーペットを歩いた5人。しかしながら報道陣の取材に対し、塩崎大智（※「崎」は正式には「たつさき」）は「嬉しすぎて滅！」と早くも受賞の喜びを大声で連発。佐野勇斗らから「うるさすぎるよ！すみません！」とツッコまれていた。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催する。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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