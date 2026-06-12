この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「3食70kcal＆64円！袋で揉むだけの“きゅうりとミョウガのさっぱりオカカあえ”がウマ痩せ最強副菜すぎた…！」と題した動画を公開しました。動画では、ダイエット中にも最適な、安くて美味しい夏野菜を使った超低カロリー副菜の作り方を紹介しています。

このレシピのポイントは、すべての食材を千切りにすること。きゅうり、ミョウガ、大葉を同じような幅と厚さに切ることで、箸で取りやすくなります。梅干しは軽く叩いて皮の食感を残すのがコツです。

切った食材はビニール袋に入れ、ほんだし、ごま油、ポン酢、鰹節、塩昆布を加えます。袋に空気を含ませてフルフルと振るだけで、簡単に全体が混ざり合います。

完成した「きゅうりとミョウガのさっぱりオカカあえ」を口に運ぶと、「最高に爽やか」と絶賛。ポン酢と梅の酸味に、カツオのコクが加わり、「完璧だな」とその味わいに太鼓判を押しました。「無限に食べれるのにちゃんと痩せる」と、ダイエット中にもおすすめのメニューです。

暑い季節の水分・塩分補給にもなり、火を使わずに作れる手軽な副菜。日々の献立や作り置きに取り入れてみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料（3食分）］
・きゅうり 2本
・ミョウガ 3本
・大葉 4枚
・梅干し（種抜きつぶれ梅） 2個
・ほんだし 小さじ1/2
・ごま油 小さじ1
・ポン酢 大さじ1
・鰹節 ひとつかみ
・塩昆布 ひとつまみ
・ごま 適量

［作り方］
1. きゅうりは斜め切りにしてから千切りにする。
2. ミョウガもきゅうりと同じ形状になるように千切りにする。
3. 大葉は丸めて極細の千切りにし、ほぐしておく。
4. 梅干しは包丁で軽く叩いておく。
5. ビニール袋に、きゅうり、ミョウガ、大葉、梅干しを入れる。
6. ほんだし、ごま油、ポン酢、鰹節、塩昆布を袋に加える。
7. 袋に空気を持たせて全体をよく振り、混ぜ合わせる。
8. 器に盛り付け、お好みでごまを散らして完成。

YouTubeの動画内容

02:51

食材をきゅうりと同じ形状に千切りする
08:19

袋に食材と調味料を入れて揉み込む
11:08

完成と盛り付け
12:25

実食とポイント解説

関連記事

ピーナッツのコクと酸味が絶妙！鰹の棒棒鶏が震えるほどウマい

ピーナッツのコクと酸味が絶妙！鰹の棒棒鶏が震えるほどウマい

 「本気で変わりたい人の味方に」しらっちが過密スケジュールのなか″週16投稿″を掲げる理由

「本気で変わりたい人の味方に」しらっちが過密スケジュールのなか″週16投稿″を掲げる理由

 とろ～り温玉がきのこに絡む！食欲をそそる極上の納豆アレンジ術

とろ～り温玉がきのこに絡む！食欲をそそる極上の納豆アレンジ術
もっと見る

チャンネル情報

しらっちのウマ痩せレシピ?_icon

しらっちのウマ痩せレシピ?

YouTube チャンネル登録者数 27.20万人 1557 本の動画
ー▼ YouTube/TikTok/X他 ▼ー
youtube.com/channel/UCQ6f5_6v4L3QbbR5ojAc3iA YouTube