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料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「3食70kcal＆64円！袋で揉むだけの“きゅうりとミョウガのさっぱりオカカあえ”がウマ痩せ最強副菜すぎた…！」と題した動画を公開しました。動画では、ダイエット中にも最適な、安くて美味しい夏野菜を使った超低カロリー副菜の作り方を紹介しています。



このレシピのポイントは、すべての食材を千切りにすること。きゅうり、ミョウガ、大葉を同じような幅と厚さに切ることで、箸で取りやすくなります。梅干しは軽く叩いて皮の食感を残すのがコツです。



切った食材はビニール袋に入れ、ほんだし、ごま油、ポン酢、鰹節、塩昆布を加えます。袋に空気を含ませてフルフルと振るだけで、簡単に全体が混ざり合います。



完成した「きゅうりとミョウガのさっぱりオカカあえ」を口に運ぶと、「最高に爽やか」と絶賛。ポン酢と梅の酸味に、カツオのコクが加わり、「完璧だな」とその味わいに太鼓判を押しました。「無限に食べれるのにちゃんと痩せる」と、ダイエット中にもおすすめのメニューです。



暑い季節の水分・塩分補給にもなり、火を使わずに作れる手軽な副菜。日々の献立や作り置きに取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料（3食分）］

・きゅうり 2本

・ミョウガ 3本

・大葉 4枚

・梅干し（種抜きつぶれ梅） 2個

・ほんだし 小さじ1/2

・ごま油 小さじ1

・ポン酢 大さじ1

・鰹節 ひとつかみ

・塩昆布 ひとつまみ

・ごま 適量



［作り方］

1. きゅうりは斜め切りにしてから千切りにする。

2. ミョウガもきゅうりと同じ形状になるように千切りにする。

3. 大葉は丸めて極細の千切りにし、ほぐしておく。

4. 梅干しは包丁で軽く叩いておく。

5. ビニール袋に、きゅうり、ミョウガ、大葉、梅干しを入れる。

6. ほんだし、ごま油、ポン酢、鰹節、塩昆布を袋に加える。

7. 袋に空気を持たせて全体をよく振り、混ぜ合わせる。

8. 器に盛り付け、お好みでごまを散らして完成。