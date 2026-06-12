スクウェア・エニックスは、Steam向けの割引キャンペーン「スクエニ JUNE SALE Part 1」を開催することを発表した。

【画像あり】『FF7』リメイクシリーズ遊ぶなら今！ ラインナップ一部

本セールでは、完結編の発売が決定した「FINAL FANTASY VII リメイクシリーズ」や『CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION』の割引率がアップしており、Steam版「ファイナルファンタジー」シリーズの作品を対象に最大70%オフで購入できる。セール期間は2026年7月10日2:00頃までとなる。

ピックアップされている対象タイトルは、『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』が65%オフ、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』が60%オフ、『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack』が60%オフ、『CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION』が65%オフ、『FINAL FANTASY VII』が60%オフとなっている。このほかにも複数の作品が対象として用意されている。

なお、タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合があるほか、セール内容は予告なく変更となる可能性がある。詳細な販売価格は各ストアページで確認できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）